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США впервые передадут Украине конфискованные российские активы

10:07, 7 сентября 2023
Речь идет о средствах, конфискованные у подсанкционных российских олигархов.
США впервые передадут Украине конфискованные российские активы
Источник фото: ОП
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты впервые передают Украине средства, конфискованные у подсанкционных российских олигархов.

Об этом он сказал на пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

«Кроме потребностей безопасности Украины, мы впервые передаем Украине активы, конфискованные у российских олигархов, что попали под санкции, которые теперь будут использованы для поддержки украинских военных ветеранов. Те, кто позволил агрессивную войну путина, должны за это заплатить», – сказал Блинкен.

В сообщении Госдепа о помощи США для Украины уточняется, что $5,4 млн конфискованных активов олигархов будут выделены в поддержку реинтеграции и реабилитации ветеранов.

Также мы сообщали, что США объявили о новом пакете помощи и впервые передают Украине боеприпасы с обедненным ураном.

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