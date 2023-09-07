Столтенберг: Немає інформації, що рф навмисно атакувала дронами територію Румунії

Генсек повідомив, що Румунія поінформувала Альянс, що уламки російського дрону були знайдені на кордоні з Україною.

НАТО не має даних, що падіння уламків російського дрону на територію Румунії могло бути навмисною атакою росії. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, передає Reuters.

"Румунська влада підтвердила і поінформувала НАТО, що уламки від імовірного дрону були знайдені на кордоні НАТО з Україною. Ми не маємо жодної інформації, яка би вказувала на якусь навмисну атаку зі сторони росії. Ми чекаємо на результати розслідування, яке триває", - повідомив Столтенберг.

Раніше ми писали, що речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив, що під час масованої атаки в ніч на 4 вересня російські "Шахеди" впали та вибухнули на території Румунії.

Спочатку Румунія заперечувала падіння безпілотників, але глава МЗС Дмитро Кулеба сказав, що є фотодокази.

Потім міністр оборони Румунії Анджел Тилвар вперше офіційно підтвердив, що біля берегів Дунаю знайшли фрагменти, які "нагадують уламки безпілотного літального апарату".

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