В Литве хотят направить средства со штрафов за невыполнение санкций Украине – СМИ

В Литве планируют перечислять направить на восстановление Украины штрафы за невыполнение санкций.

Источник фото: president.gov.ua

Кабинет министров Литвы одобрил использование штрафов за несоблюдение международных и национальных санкций, на восстановление Украины, – сообщает LRT.

Законопроект, который представило Министерство иностранных дел Литвы, предусматривает, что средства будут перечислять в Фонд сотрудничества с целью развития и использовать для реализации проектов, связанных с восстановлением Украины.

Кроме того, по предложению ведомства, средства, получаемые от конфиската, должны поступать в этот фонд.

«Такой шаг продемонстрировал бы твердую приверженность Литвы оказанию поддержки Украине, которая страдает от российской агрессии, и способствовал бы усилиям международного сообщества по обеспечению фундаментального принципа, согласно которому агрессор должен компенсировать нанесенный им ущерб», – сказано в сопроводительном письме законопроекта.

Для вступления в силу, инициативу должен поддержать парламент Литвы.

Отмечается, что за нарушение международных санкций в Литве предусмотрены штрафы в размере от 200 до 6 тысяч евро.

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