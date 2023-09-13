В Госпродпотребслужбе пояснили, что делать, если повредили товар в магазине

Никто не может вынудить покупателя покупать ненужный или некачественный товар.

В Главном управлении Госпродпотребслужбы в Киеве объяснили, что делать, если повредили товар в магазине.

Отмечается, что статья 17 Закона Украины "О защите прав потребителей" указывает, что никто не может заставить покупателя покупать ненужный или некачественный товар.

К тому же эта статья подчеркивает и то, что за весь товар в магазине, за его целостность и товарный вид несут ответственность работники магазина. Следовательно, они отвечают за него до того момента, пока покупатель его приобретет.

Если вас все равно заставляют платить за ненамеренно поврежденный товар, требуйте просмотреть запись с камер видеонаблюдения, которые помогут доказать вашу правоту.

Если даже несмотря на доказательства, администрация требует от вас средства, вы имеете право вызвать полицию.

Если какой-то товар повредили не вы, но платить за него заставляют именно вас, алгоритм действий идентичен:

ответственность за товар на работниках магазина

смотрите запись с камер видеонаблюдения

вызовите при необходимости полицию

Вину покупателя магазин должен доказать в суде, поэтому не поддавайтесь манипуляциям администрации. Самостоятельно взимать такие выплаты работники магазина не имеют права, а только зафиксировать факт повреждения своего имущества.

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