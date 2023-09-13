Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Конкурс в суды первой инстанции: известен список 560 вакансий

Большинство вакансий – в судах Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской, Киевской областей, а в районных судах Киева есть 26 вакансий.

Кабмин одобрил законопроект о самостоятельности и независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры, – Денис Шмыгаль

Руководитель САП будет самостоятельно определять штат, структуру и организацию в учреждении.

Конкурс в апелляционные суды: известен список вакансий

В Киевском апелляционном суде есть 45 вакансий, в Шестом апелляционном административном суде – 11 вакансий, в Северном апелляционном хозяйственном суде – 15 вакансий.

Квалификационное оценивание судей возобновляется с 16 октября

Известны первые 57 судей, которые будут завершать квалификационное оценивание судей.

Верховной Раде предлагают переголосовать законопроект о дисциплинарных инспекторах

Возобновление рассмотрения дисциплинарных жалоб на судей пока откладывается.

  1. В Украине

В Госпродпотребслужбе пояснили, что делать, если повредили товар в магазине

21:50, 13 сентября 2023
Никто не может вынудить покупателя покупать ненужный или некачественный товар.
В Госпродпотребслужбе пояснили, что делать, если повредили товар в магазине
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Главном управлении Госпродпотребслужбы в Киеве объяснили, что делать, если повредили товар в магазине. 

Отмечается, что статья 17 Закона Украины "О защите прав потребителей" указывает, что никто не может заставить покупателя покупать ненужный или некачественный товар.

К тому же эта статья подчеркивает и то, что за весь товар в магазине, за его целостность и товарный вид несут ответственность работники магазина. Следовательно, они отвечают за него до того момента, пока покупатель его приобретет.

Если вас все равно заставляют платить за ненамеренно поврежденный товар, требуйте просмотреть запись с камер видеонаблюдения, которые помогут доказать вашу правоту.

Если даже несмотря на доказательства, администрация требует от вас средства, вы имеете право вызвать полицию.

Если какой-то товар повредили не вы, но платить за него заставляют именно вас, алгоритм действий идентичен:

  • ответственность за товар на работниках магазина
  • смотрите запись с камер видеонаблюдения
  • вызовите при необходимости полицию

Вину покупателя магазин должен доказать в суде, поэтому не поддавайтесь манипуляциям администрации. Самостоятельно взимать такие выплаты работники магазина не имеют права, а только зафиксировать факт повреждения своего имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Жуков
    Сергій Жуков
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Дмитро Наталуха
    Дмитро Наталуха
    голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку
  • Сергій Колієв
    Сергій Колієв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області