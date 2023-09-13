В Україні взимку розгорнуть понад тисячу «Пунктів незламності»

У цих Пунктах зможуть зігрітися, скористатися електроенергією, зарядити телефони, отримати доступ до інтернету.

Державна служба з надзвичайних ситуацій провела спеціальне тренування, в ході якого, зокрема, забезпечено розгортання близько 1200 "Пунктів незламності". Про це повідомляється на сайті уряду.

З 1200 "пунктів незламності" близько 770 стаціонарних на базі об’єктів ДСНС, 360 мобільних на базі наметів та 90 на базі транспортних засобів.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за результатами обговорення вирішила, що Мінінфраструктури, Міненерго, Мінстратегпрому, Агентству відновлення, ДСНС та місцевим адміністраціям потрібно:

організувати постійний моніторинг ситуації і оперативне реагування на виявлені загрози;

створити необхідний резерв матеріально-технічних засобів;

заготовити пісок для створення запасу протиожеледної суміші та створення резерву пально-мастильних матеріалів для боротьби із можливими сніговими заметами тощо.

Крім того, мають бути визначені обсяги та створено матеріальні резерви, у тому числі пально-мастильних матеріалів, для використання їх під час ліквідації можливих надзвичайних ситуацій.

МВС разом з Національною поліцією визначити на законодавчому рівні перелік об’єктів критичної інфраструктури, які підлягають охороні в умовах виникнення надзвичайних ситуацій у сфері фізичного захисту об’єктів критичної інфраструктури.

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