У Києві чоловік через ревнощі вдарив ножем у живіт дружину і сам викликав швидку

Між подружжям через ревнощі відбулась жахлива сварка.

Фото: npu.gov.ua

У Києві поліцейські затримали чоловіка, який через ревнощі з ножем напав на дружину. Чоловік приревнував жінку до залицяльника. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Про різанину повідомили лікарі швидкої медичної допомоги. Вони доповіли правоохоронцям, що у квартирі на проспекті Правди було поранено 48-річну місцеву мешканку.

Зазначається, що ввечері між подружжям через ревнощі відбулась сварка. 52-річний киянин, почувши від дружини про молодого залицяльника, схопив кухонний ніж та вдарив її у живіт кілька разів. Після чого він сам викликав лікарів.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – це умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень. Чоловіку повідомлено про підозру, він перебуває під вартою. За вчинене йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що у Львові пасажир автомобіля вдарив ножем у спину пішохода.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.