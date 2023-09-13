Незаконне заволодіння аеропортом «Одеса»: суд обрав запобіжний захід бізнесмену

ВАКС задовільнив клопотання щодо застосування запобіжного заходу із заставою ще одному підозрюваному.

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У середу, 13 вересня, за клопотанням Національного антикорупційного бюро України та за згодою Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду призначив запобіжний захід ще одному підприємцю, який є підозрюваним у справі про незаконне привласнення майнового комплексу стратегічного об’єкту – Комунального підприємства Міжнародний аеропорт «Одеса» та незаконне одержання доходу в розмірі 2,5 мільярда гривень від його діяльності, – повідомляє пресслужба САП.

Суд частково задовольнив клопотання щодо застосування запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 120,780 мільйонів гривень.

Крім того, визначено наступні процесуальні обов'язки для підозрюваного:

прибувати на першу вимогу до детективів, прокурора, суду;

не відлучатися з м. Одеси без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти детективів, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;

здати на зберігання детективам НАБУ свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, ВАКС обрав запобіжний захід бізнесмену Кауфману.

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