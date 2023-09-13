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  1. У світі

У Франції призупинили продаж iPhone 12: причина у випромінюванні

23:59, 13 вересня 2023
Призупинено продаж iPhone 12 через занадто високий рівень електромагнітного випромінювання.
У Франції призупинили продаж iPhone 12: причина у випромінюванні
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Франція зобов'язала компанію Apple припинити продажі iPhone 12 через надто сильне електромагнітне випромінювання. Про це повідомляє ВВС News.

Напередодні Національне агентство з питань радіочастот (ANFR) попередило виробника смартфонів, що якщо не вдасться розв'язати проблему із підвищеним випромінюванням за допомогою оновлення програмного забезпечення, він має відкликати усі iPhone 12 (навіть ті, що вже були продані в країні).

За даними ANFR, питомий коефіцієнт поглинання електромагнітної енергії (SAR) пристрою становить 5,74 Вт на кілограм - це вище межі, встановленої Європейським союзом для телефона, коли його тримають у руці або у кишені.

Показник SAR визначає енергію електромагнітного поля, що виділяється в тканинах тіла людини за одну секунду. Цим показником, зокрема, вимірюють шкідливий вплив мобільних телефонів на людину.

Apple має намір оскаржувати рішення ANFR. Компанія стверджує, що надала регулятору результати своїх лабораторних досліджень та третіх сторін, які свідчать, що пристрій відповідає всім нормам.

Також, за словами виробника, iPhone 12 визнано таким, що відповідає нормам щодо рівнів радіації в усьому світі.

Зазначається, що Всесвітня організація охорони здоров'я раніше намагалася розвіяти побоювання щодо радіації, яку випромінюють мобільні телефони. У ВОЗ заявили, що немає жодних доказів того, що вплив електромагнітних полів низького рівня є шкідливим для людини.

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