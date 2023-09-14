У ДПС нагадали нюанси погашення податкового боргу у разі ліквідації

Якщо внаслідок ліквідації платника податків частина його грошових зобов’язань чи податкового боргу залишається непогашеною у зв’язку з недостатністю майна, то така частина погашається за рахунок майна засновників.

Державна податкова служба у Черкаській області пояснює, чи підлягає погашенню за рахунок майна засновників податковий борг юридичної особи, яка ліквідується, у разі недостатності майна такої особи.

Якщо внаслідок ліквідації платника податків частина його грошових зобов’язань чи податкового боргу залишається непогашеною у зв’язку з недостатністю майна, то така частина погашається за рахунок майна засновників або учасників такого підприємства, якщо вони несуть повну або додаткову відповідальність за зобов’язаннями платника податків згідно із законом, у межах повної або додаткової відповідальності.

А в разі ліквідації філії, відділення чи іншого відокремленого підрозділу юридичної особи – за рахунок юридичної особи незалежно від того, чи є вона платником податку, стосовно якого виникло грошове зобов’язання або податковий борг такої філії, відділення чи іншого відокремленого підрозділу.

Про це йдеться в п. 97.3 ст. 97 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями.

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