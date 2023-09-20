СБУ отслеживает попытки Parimatch обойти санкции СНБО, — СМИ

При необходимости СБУ вносит на рассмотрение СНБО предложения по корректировке ограничительных мер.

Служба безопасности Украины следит за соблюдением санкций СНБО в отношении группы компаний Parimatch, введенных за ее связи с рф и Беларусью. Об этом пишет РБК-Украина.

"СБУ, в рамках определенных законодательством задач и полномочий, выявляет схемы и механизмы уклонения подсанкционными субъектами от ограничений, примененных во исполнение решений Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в ответе.

При необходимости СБУ вносит на рассмотрение СНБО предложения по корректировке ограничительных мер.

"В то же время подчеркиваем, что в интересах нацбезопасности Служба безопасности Украины не разглашает детали такой деятельности до принятия решения по ее результатам. Разглашение информации с ограниченным доступом о контрразведывательной деятельности может повредить реализации мер по предотвращению угроз национальной безопасности Украины", - говорится в ответе.

Ранее мы писали, что Parimatch приостанавливает деятельность из-за наложенных санкций, но обещает вернуть клиентам средства.

Как известно, Президент Владимир Зеленский ввел санкции против Parimatch, Матчбет, Бетсити, «Твоя беттинговая компания» (1xBet) и других букмекеров.

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