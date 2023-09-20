Гендиректору медиахолдинга ТРК «Крым» сообщила о подозрении в распространении российской пропаганды

Прокуратура автономии сообщила о подозрении гендиректору пропагандистского медиахолдинга ТРК «Крым» – крупнейшему «кремлевскому рупору» на оккупированном полуострове.

Источник фото: Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя

Генеральному директору оккупационного медиахолдинга «Телерадиокомпания Крым» сообщили о подозрении за распространение пропаганды агрессии и влияние на сознание жителей оккупированных территорий, - сообщает Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя сообщили о подозрении генеральному директору медиахолдинга «Телерадиокомпания Крым». Этот медиахолдинг включает в себя 16 пророссийских СМИ, включая «Первый Крымский», «Крым 24» и другие «медиа».

Согласно информации, генеральный директор принимал активное участие в проведении политических и информационных мероприятий для поддержки российской агрессии. Он также пропагандировал российские нарративы и влиял на сознание жителей оккупированных территорий.

Подозреваемый распространял материалы, призывающие к насильственному изменению конституционного строя Украины и изменению ее границ. Его действия квалифицировались как коллаборационистская деятельность и оправдание агрессии Российской Федерации против Украины.

После оккупации полуострова, подозреваемый занимал различные должности на каналах «Первый Крымский», «Неаполь» и радио «Лидер». Также он работал заместителем министра информации и связи Крыма.

За этими действиями ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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