Узагальнено практику розгляду ВРП скарг на рішення у дисциплінарних провадженнях стосовно прокурорів

Узагальнення містить огляд судових рішень за результатами оскарження рішень Вищої ради правосуддя, а також іншу корисну інформацію.

Вища рада правосуддя повідомила, що було підготовано узагальнення практики розгляду ВРП упродовж 2017-2021 років скарг на рішення у дисциплінарних провадженнях стосовно прокурорів.

Узагальнення, яке підготував секретаріат ВРП, має важливе значення для стандартизації правозастосовної діяльності Вищої ради правосуддя, а також є своєрідним орієнтиром як для органу, який здійснює дисциплінарне провадження стосовно прокурорів (Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів), для прокурорів, щодо яких ухвалені рішення, а також осіб, які подали дисциплінарну скаргу.

Узагальнення структуровано відповідно до практичних потреб і враховує всі аспекти і весь обсяг інформації про перегляд Вищою радою правосуддя рішень уповноважених органів, що здійснювали дисциплінарне провадження стосовно прокурорів.

В узагальненні:

проаналізовано законодавче регулювання процедури розгляду скарг на рішення про притягнення прокурорів до дисциплінарної відповідальності;

наведено статистичні дані за різними критеріями, діаграмами проілюстровано певні закономірності;

розглянуто практику Вищої ради правосуддя і детально проаналізовано рішення про залишення без змін рішень стосовно прокурорів, про залишення без розгляду скарг на такі рішення та про їх скасування;

приділена увага окремим аспектам розгляду скарг, зокрема щодо з’ясування наявності повноважень розглядати скарги слідчих прокуратури; прийнятності скарг; одночасного оскарження рішень у дисциплінарних провадження до Вищої ради правосуддя та до суду.

Узагальнення також містить огляд судових рішень за результатами оскарження рішень Вищої ради правосуддя.

Документ оприлюднено на сайті ВРП в розділі Узагальнення.

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