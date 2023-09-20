У Вишгороді під Києвом відкрили ресторан McDonald’s: він має особливість

В ресторані встановлено систему рекуперації, завдяки якій не потрібне газопостачання та опалення.

Фото: пресслужба McDonald’s

У місті Вишгород Київської області 20 вересня запрацював ресторан McDonald’s. Про це йдеться в пресрелізі McDonald’s.

Цей ресторан на вул. Набережна, 7-Л став сьомим відкриттям цього року. Проєкт було затверджено у плані розвитку мережі ще до повномасштабного вторгнення і компанія продовжила будівництво, щойно це стало можливим.

В одноповерховому McDonald's є зал на 131 місце і тераса - ще на 88.

Заклад разом із McDrive працюватимуть з 07:00 до 22:00, послуга доставки з 09:00 до 21:00. Ресторан дотримується розширених правил безпеки, впроваджених компанією, а саме: заклади зачиняють під час повітряної тривоги та відновлюють роботу орієнтовно за годину після її скасування.

В ресторані встановлено систему рекуперації, завдяки якій не потрібне газопостачання та опалення.

Нагадаємо, що McDonald's відновив роботу закладів у Чернігові.

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