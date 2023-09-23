Премьер Польши Моравецкий: Хочу сказать Зеленскому, чтобы он больше никогда не обижал поляков

Матеуш Моравецкий заявил, что поляки никогда не позволят «обижать» себя.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что хочет сказать Президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы он "больше никогда не обижал поляков, как это сделал недавно во время выступления в ООН". Об этом сообщает Польское радио.

Он подчеркнул, что в Украине идет война за "европейскую безопасность". Он добавил, что Польша в частности помогает оружием.

"Но я также хочу сказать Президенту Зеленскому, чтобы он больше никогда не обижал поляков, как он это сделал недавно во время своего выступления в ООН. Поляки этого не допустят. И защита польского доброго имени — это не только моя обязанность и честь, это важнейшая задача правительства республики. В нынешнем геополитическом контексте мы будем отстаивать все наши аргументы", - сказал Моравецкий.

Напомним, что Зеленский на Генеральной ассамблее ООН сказал, что ему тревожно видеть, как "некоторые в Европе играют в солидарность в политическом театре, превращая поставки зерна в триллер, на самом деле помогая подготовить сцену для московского актера".

Ранее сообщалось, что в МИД призвали Польшу отбросить эмоции ради конструктива по вопросу зерна.

Напомним, что в Польше угрожают расширить список продуктов, запрещенных ввозить из Украины.

Польша планирует отменить льготы украинским беженцам.

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