Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Верховная Рада изменила подход к декларированию объектов, находящихся во владении или пользовании декларанта или членов его семьи

Объекты, находящиеся во владении или пользовании субъекта декларирования или членов его семьи, нужно будет декларировать по-новому.

В Украине будет создан Государственный реестр национальных публичных деятелей с целью мониторинга их сделок

В Реестр должны попасть министры, народные депутаты, судьи Верховного Суда и апелляционных судов, члены ВСП, ВККС и другие национальные публичные деятели.

В УПК предлагают изменения для оптимизации привлечения специалистов в ходе досудебного расследования

Обосновывается законопроект, в частности, значительной загруженностью экспертных учреждений и отсутствием достаточного количества экспертов, проводящих судебно-медицинские, иммунологические, цитологические, генетические, строительно-технические, баллистические, взрывотехнические экспертизы, что значительно затягивает сроки проведения досудебного расследования.

Большая Палата Верховного Суда подтвердила противоправность неуплаты дополнительного вознаграждения сотрудникам Службы судебной охраны, - член Комитета

Как сообщается, Большая Палата признала противоправным бездействие по невыплате дополнительного вознаграждения сотрудникам Службы судебной охраны по образцовому делу

Антон Чернушенко снова не смог уволиться в отставку

Высший совет правосудия оставил заявление бывшего председателя столичной апелляции без рассмотрения.

  1. В Украине

Премьер Польши Моравецкий: Хочу сказать Зеленскому, чтобы он больше никогда не обижал поляков

08:40, 23 сентября 2023
Матеуш Моравецкий заявил, что поляки никогда не позволят «обижать» себя.
Премьер Польши Моравецкий: Хочу сказать Зеленскому, чтобы он больше никогда не обижал поляков
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что хочет сказать Президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы он "больше никогда не обижал поляков, как это сделал недавно во время выступления в ООН". Об этом сообщает Польское радио.

Он подчеркнул, что в Украине идет война за "европейскую безопасность". Он добавил, что Польша в частности помогает оружием.

"Но я также хочу сказать Президенту Зеленскому, чтобы он больше никогда не обижал поляков, как он это сделал недавно во время своего выступления в ООН. Поляки этого не допустят. И защита польского доброго имени — это не только моя обязанность и честь, это важнейшая задача правительства республики. В нынешнем геополитическом контексте мы будем отстаивать все наши аргументы", - сказал Моравецкий.

Напомним, что Зеленский на Генеральной ассамблее ООН сказал, что ему тревожно видеть, как "некоторые в Европе играют в солидарность в политическом театре, превращая поставки зерна в триллер, на самом деле помогая подготовить сцену для московского актера".

Ранее сообщалось, что в МИД призвали Польшу отбросить эмоции ради конструктива по вопросу зерна.

Напомним, что в Польше угрожают расширить список продуктов, запрещенных ввозить из Украины. 

Польша планирует отменить льготы украинским беженцам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Джо Байден и Владимир Зеленский: расширенная двусторонняя встреча
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден и Владимир Зеленский: расширенная двусторонняя встреча
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лариса Кулеша
    Лариса Кулеша
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Тетяна Шейко
    Тетяна Шейко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Наталія Баргаміна
    Наталія Баргаміна
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Володимир Гребенюк
    Володимир Гребенюк
    суддя Подільського районного суду міста Києва