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В Курську знову «прильоти»: горить адмінбудівля

11:04, 24 вересня 2023
Український безпілотник влучив в адміністративну будівлю Курська.
В Курську знову «прильоти»: горить адмінбудівля
Джерело фото: Getty Images
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У неділю, 24 вересня, український безпілотник влучив у адміністративну будівлю міста Курськ, що в росії. За інформацією губернатора Курської області Романа Старовойта нібито зачепило дах.

За словами губернатора, адміністративна будівля, в яку влучив безпілотник, розташована в центральному окрузі міста.

Наразі співробітники оперативних служб виїхали на місце події для встановлення обставин та надання допомоги.

Напередодні жителі міста вже повідомляли про гучні звуки вибухів, які зараз стали предметом розслідування та вивчення.

Нагадаємо, що керівник ГУР Кирило Буданов повідомив, що внаслідок атаки на штаб Чорноморського флоту рф в Севастополі загинули щонайменше 9 осіб, поранення отримали 16.

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