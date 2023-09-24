Як отримати житлову субсидію в Україні: інструкція для громадян

Документи на отримання субсидії можна подати через Дію або у Центрах надання адміністративних послуг.

Деякі українці в жовтні автоматично отримають пільги на оплату комуналки. Йдеться про тих громадян, яким раніше призначили нульову субсидію. Решті, щоб отримати цю підтримку, потрібно виконати кілька кроків та подати необхідні документи, – повідомляє Пенсійний фонд України

Документи, які потрібно подати для отримання субсидії:

Заява про потребу в субсидії.

Посвідчення особи.

Декларація про доходи сім'ї.

Договір оренди або свідоцтво про право власності на житло.

Якщо ви маєте право на додаткові пільги, додайте ці посвідчення до загального пакета документів.

Де та як подати документи:

Онлайн через Дію та вебпортал Пенсійного фонду України.

Офлайн у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) чи у Пенсійному фонді.

Терміни призначення субсидії:

Житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону.

На опалювальний сезон призначення проводиться з 1 жовтня по 30 квітня.

На неопалювальний сезон призначення проводиться з 1 травня по 30 вересня.

Автоматичне призначення субсидії:

На опалювальний період 2023-2024 років розрахунок житлової субсидії буде проведено в автоматичному режимі для всіх, кому призначено житлову субсидію на неопалювальний період 2023 року, а також тим, у кого розмір субсидії склав 0,00 гривень.

Розрахунок доходів:

Під час розрахунку житлової субсидії з жовтня 2023 року враховуються доходи членів домогосподарства за І та ІІ квартали 2023 року.

Доходи у вигляді пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за серпень поточного року.

Житлова субсидія на тверде та рідке пічне побутове паливо:

Для призначення житлової субсидії у 2023 році на тверде та рідке пічне побутове паливо, заява та декларація подаються до кінця календарного року.

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