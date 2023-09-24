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Як отримати житлову субсидію в Україні: інструкція для громадян

12:43, 24 вересня 2023
Документи на отримання субсидії можна подати через Дію або у Центрах надання адміністративних послуг.
Як отримати житлову субсидію в Україні: інструкція для громадян
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Деякі українці в жовтні автоматично отримають пільги на оплату комуналки. Йдеться про тих громадян, яким раніше призначили нульову субсидію. Решті, щоб отримати цю підтримку, потрібно виконати кілька кроків та подати необхідні документи, – повідомляє Пенсійний фонд України

Документи, які потрібно подати для отримання субсидії:

  • Заява про потребу в субсидії.
  • Посвідчення особи.
  • Декларація про доходи сім'ї.
  • Договір оренди або свідоцтво про право власності на житло.
  • Якщо ви маєте право на додаткові пільги, додайте ці посвідчення до загального пакета документів.

Де та як подати документи:

  • Онлайн через Дію та вебпортал Пенсійного фонду України.
  • Офлайн у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) чи у Пенсійному фонді.

Терміни призначення субсидії:

Житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону.

На опалювальний сезон призначення проводиться з 1 жовтня по 30 квітня.

На неопалювальний сезон призначення проводиться з 1 травня по 30 вересня.

Автоматичне призначення субсидії:

На опалювальний період 2023-2024 років розрахунок житлової субсидії буде проведено в автоматичному режимі для всіх, кому призначено житлову субсидію на неопалювальний період 2023 року, а також тим, у кого розмір субсидії склав 0,00 гривень.

Розрахунок доходів:

Під час розрахунку житлової субсидії з жовтня 2023 року враховуються доходи членів домогосподарства за І та ІІ квартали 2023 року.

Доходи у вигляді пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за серпень поточного року.

Житлова субсидія на тверде та рідке пічне побутове паливо:

Для призначення житлової субсидії у 2023 році на тверде та рідке пічне побутове паливо, заява та декларація подаються до кінця календарного року.

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