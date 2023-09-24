Пожар в приюте для кошек: полиция открыла уголовное производство

Киевские полицейские расследуют пожар в приюте для кошек, который привел к гибели животных.

Источник фото: Полиция Киева

Столичные правоохранители начали уголовное расследование в отношении пожара, произошедшего в приюте для кошек в Голосеевском районе Киева. По предварительным данным, в результате пожара погибли 7 котов, а других удалось спасти, – сообщает полиция Киева.

Происшествие произошло на улице Заболотного 23 сентября около 23:00. Пожар ликвидировали пожарные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, и на место происшествия также прибыли правоохранители и медики.

Приют для котов был возведен волонтерами, которые ухаживали за животными. В нем находилось примерно 60 котов. Предварительно установлено, что 7 котов погибли в результате пожара, а других животных с ожогами доставили в ветеринарную клинику.

Полиция начала расследование по статье 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества, что привело к тяжелым последствиям. Также рассматривается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 299 Уголовного кодекса Украины – жестокое обращение с животными.

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