Предприниматели и финансисты США готовы к масштабным инвестициям в Украину при получении гарантий безопасности, – Зеленский

Зеленский обсудил с предпринимателями США привлечение бизнеса к восстановлению Украины.

Источник Фото: Telegram / Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с американскими предпринимателями и руководителями крупнейших фондов для обсуждения инвестиций в Украину, – сообщил глава государства.

На встрече с украинским лидером были: Майкл Блумберг, Ларри Финк, Филипп Гильдебранд, Билл Акман, Барри Стернлихт, Кен Гриффин, Джонатан Грей, Эрик Шмидт, Роберт Крафт и другие представители бизнеса.

Зеленский отметил, что американские предприниматели и финансисты выразили свою готовность осуществлять масштабные инвестиции в Украину при получении гарантий безопасности и стабильности.

«Обсудили перспективы привлечения бизнеса к восстановлению Украины и реализации инвестиционных проектов. Американские предприниматели и финансисты подтвердили готовность осуществлять масштабные инвестиции в нашу страну сразу после завершения войны и получения гарантий безопасности», – говорится в сообщении.

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