У Мексиці затримали чоловіка та його «ляльку-демона» Чакі – він лякав перехожих й вимагав гроші, відео

Обох скували в наручники.

Джерело фото: Noticias NRT Mexico/REUTERS

На півночі Мексиці правоохоронці заарештували ляльковика, відомого під псевдонімом Карлос «N», який використовував «ляльку-демона» Чакі, щоб лякати перехожих й вимагати гроші.

Обох скували в наручники, повідомляє «Reuters».

Обох звинуватили в порушенні громадського порядку та загрозі недоторканості інших осіб.

Мексиканські ЗМІ повідомили, що офіцер, який одягнув Чакі в наручники, пізніше отримав догану за те, що не сприймав її роботу серйозно.

Пізніше Карлоса «N» відпустили, хоча місцезнаходження ляльки Чакі досі невідоме.

Лялька Чакі – це персонаж з фільму жахів «Дитячі ігри».

Відповідно до сюжету фільму, Чакі – це серійний вбивця, якого застрелили в магазині іграшок. Перед смертю він встиг «переселити» себе в тіло ляльки.

Джерело фото: Noticias NRT Mexico/REUTERS

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