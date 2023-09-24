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  1. В Україні

Негода знеструмила Львівську область: понад 50 населених пунктів залишилися без світла

16:19, 24 вересня 2023
54 населені пункти Львівської області лишилися без світла, Львівобленерго відновлює електропостачання.
Негода знеструмила Львівську область: понад 50 населених пунктів залишилися без світла
Джерело фото: nrcu.gov.ua
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Сильні дощі, які накрили Львівську область цієї ночі, спричинили порушення у мережах Львівобленерго та призвели до відключення електропостачання в понад 50 населених пунктах. Про це повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.

За його словами, станом на даний момент, 54 населені пункти в області зазнали відключення електропостачання, з них 16 населених пунктів повністю залишилися без світла, а ще 38 отримали часткові перебої у подачі електроенергії.

«Через сильні дощі, які пройшли Львівщиною напередодні ввечері та вночі, виникли порушення у мережах Львівобленерго. Станом на цю годину у Львівській області знеструмлені 54 населені пункти (16 повністю, 38 – частково)», – зазначив Козицький.

Для відновлення електропостачання було задіяно 21 ремонтну бригаду, які вже працюють над виправленням ситуації. В загальній складності, це 90 працівників та 31 одиниця техніки.

Зазначається, що Львівська обласна державна адміністрація та Львівобленерго вживають заходів для оперативного відновлення електропостачання в населених пунктах, постраждалих від негоди.

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