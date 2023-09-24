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  1. В Україні

В Україні стартував пробний період роботи платіжної системи Etsy Payments

20:57, 24 вересня 2023
У 2021 році маркетплейс Etsy ввів глобальні зміни у співпраці з продавцями і українцям довелося шукати обхідні шляхи виходу на нього.
В Україні стартував пробний період роботи платіжної системи Etsy Payments
Джерело фото: shutterstock
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Etsy планує вже цього року запустити свою платіжну систему на території України. Про це повідомляє «Forbes».

В кінці серпня 2023-го виконавча директорка маркетплейсу Etsy Райна Московіц, надіслала лист міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову. Вона повідомила, що платіжна система Etsy Payments наразі знаходиться на тестовій стадії та планується до запуску в Україні вже цієї осені.

«Запуск нашого нового платіжного продукту свідчить про нашу постійну відданість Україні та є ключовим кроком на шляху створення нових шляхів для економічних можливостей і зростання»,— говориться у листі Московіц.

«Це дасть українцям можливість відкривати нові магазини без допомоги посередників», – погоджується директорка департаменту міжнародних операцій «Укрпошта» Юлія Павленко.  

У 2021 році маркетплейс Etsy ввів глобальні зміни у співпраці з продавцями. В усіх країнах без фінансової системи Etsy Payments платформа заблокувала можливість нових реєстрацій продавців. Україна не стала винятком. Після цього українці шукали обхідні шляхи виходу на маркетплейс.

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