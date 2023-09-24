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Вместо казаков – военные ВСУ: французский художник воспроизвел в фото картину Репина

23:59, 24 сентября 2023
Работа носит название «Издалека слышу ответ казаков».
Вместо казаков – военные ВСУ: французский художник воспроизвел в фото картину Репина
Источник фото: Emeric Lhuisset/Instagram
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Французский художник Эмерик Луиссет воспроизвел в фото картину украинского художника Ильи Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». На ней изображены военные ВСУ вместо казаков.

Об этом пишет «BBC».

Работа носит название «Издалека слышу ответ казаков». Работал над проектом художник год. В самом центре работы автор крылатого изречения «Русский военный корабль, иди на…».

Напомним, музей Metropolitan в Нью-Йорке признал Айвазовского и Репина украинскими художниками.

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