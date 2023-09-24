Вместо казаков – военные ВСУ: французский художник воспроизвел в фото картину Репина

Работа носит название «Издалека слышу ответ казаков».

Источник фото: Emeric Lhuisset/Instagram

Французский художник Эмерик Луиссет воспроизвел в фото картину украинского художника Ильи Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». На ней изображены военные ВСУ вместо казаков.

Об этом пишет «BBC».

Работа носит название «Издалека слышу ответ казаков». Работал над проектом художник год. В самом центре работы автор крылатого изречения «Русский военный корабль, иди на…».

Напомним, музей Metropolitan в Нью-Йорке признал Айвазовского и Репина украинскими художниками.

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