Палата представників США затвердила короткостроковий бюджет, до якого не увійшла допомога Україні

Проект короткострокового бюджету вже направили до Сенату.

У суботу, 30 вересня, контрольована Республіканською партією Палата представників США спромоглася затвердити проект тимчасового бюджету, до якого не увійшла допомога Україні. Бюджет розрахований на 45 днів, стверджує The Washington Post.

Як повідомляє джерело, документ уже направили до Сенату.

Якщо до півночі 1 жовтня (7:00 за київським часом) бюджет не буде затверджено, то відбудеться так званий «шатдаун» — уряд США частково призупинить роботу.

Варто зазначити, що Сенат, у якому більшість членів є представниками Демократичної партії, розглядає бюджет, що включає допомогу Україні. Цей пункт є основним, по якому сторони не можуть домовитися.

Як раніше повідомлялося, 1 жовтня в США може статися шатдаун, можливе призупинення роботи федерального уряду США.

Нагадаємо, в уряду Сполучених Штатів є «певні залишкові кошти», але шатдаун матиме вплив на допомогу Україні. Про це під час брифінгу у Білому Домі повідомила директорка Офісу менеджменту та бюджету США (відділ при Виконавчому офісі Президента США) Шаланда Янґ.

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