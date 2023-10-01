День захисників і захисниць України - це велике державне свято, яке покликане вшанувати всіх, хто захищає Батьківщину від ворогів.

У неділю, 1 жовтня, Україна відзначає День захисників та захисниць.

Державне свято було започатковано 14 жовтня 2014 року указом Президента із назвою «День захисника України». Після реформи церковного календаря в Україні у 2023 році - святкування було перенесено з 14 на 1 жовтня.

Редакція «Судово-юридичної газети» вітає всіх захисників і захисниць України! Щиро зичимо міцного здоров’я, незламного духу, високих досягнень і здійснення мрій.

Ви є опорою нашої держави. Спокій українців – у ваших надійних руках. Нехай віра оберігає вас від ворожої зброї, а любов до країни допомагає у найскладніші миті!

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