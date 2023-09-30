Працюємо над тим, щоб в Україні виробляти системи ППО — Зеленський

За словами Глави держави, в країні можуть виробляти справді сильні системи ППО.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що загалом у Форумі оборонних індустрій взяли участь понад 250 компаній, серед них – десятки українських компаній. Про це він сказав під час вечірнього звернення 30 вересня.

«Працюємо й над тим, щоб в Україні виробляти такі потрібні нам системи ППО – справді сильні.

Коли з часом побачимо та відчуємо в реальних діях максимальну збройну потужність України – наших виробників, нашого ОПК, нашої нової співпраці зі світом, – ми зможемо сказати, що початок цього був закладений саме зараз, саме в таких домовленостях, як на Форумі та як під час моїх візитів, зокрема в Америку, в Швецію та інші країни», - сказав він.

Також він додав, що всі найсильніші вже співпрацюють або будуть співпрацювати з Україною.

«Наша держава стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем. І це вже не просто амбіція чи перспектива, це потенціал, який почав реалізовуватися. Я дякую всім, чия робота – саме такі результати для України!», - заявив Глава держави.

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