Білий дім запустив відлік до шатдауну

У Байдена ведуть зворотний відлік до можливого призупинення роботи уряду США.

Як раніше повідомлялося, 1 жовтня в США може статися шатдаун, можливе призупинення роботи федерального уряду США.

Білий дім у соцмережі X (колишній Twitter) почав вести зворотний відлік до нього.

«Вісімнадцять годин до того, як крайні республіканці Палати призупинять діяльність уряду», — сказано в повідомленні Білого дому в X.

Щогодини Білий дім публікує новий пост, в якому лічильник до можливого «шатдауну» оновлюється.

Нагадаємо, в уряду Сполучених Штатів є «певні залишкові кошти», але шатдаун матиме вплив на допомогу Україні. Про це під час брифінгу у Білому Домі повідомила директорка Офісу менеджменту та бюджету США (відділ при Виконавчому офісі Президента США) Шаланда Янґ.

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