У США допомогу Україні можуть розглянути окремо – ЗМІ

Законопроєкт про підтримку України можуть внести окремо.

Фото: minfin.com.ua

Адміністрація президента США Джо Байдена розраховує, що спікер Палати представників Кевін Маккарті незабаром винесе на розгляд ще один законопроект на підтримку України. Про це заявив неназваний представник Білого дому, передає Тhе Washington Post.

За його словами, адміністрація підтримує ухвалений законопроект Палати представників про тимчасовий бюджет, оскільки він запобігає серйозним скороченням внутрішніх програм і включає допомогу в разі стихійних лих.

Чиновник також додав, що адміністрація очікує, що спікер Палати представників Кевін МакКарті незабаром винесе на розгляд ще один законопроект про підтримку України.

Раніше ми писали, що в США затвердили тимчасовий бюджет, що не включає допомогу Україні.

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