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Артур Ємельянов: волонтерство, допомога фронту, справедливі рішення, судова реформа та обшуки ДБР

Артур Ємельянов розповів, чому з березня 2022 року він присвятив основну частину роботи допомозі військовим та волонтерству, як війна змінює світогляд і як сприймаються реформи людиною, що більше 20 років займалася здійсненням правосуддя, а також про те, чому ДБР вирішило провести обшуки у кримінальному провадженні, де він фігурує як потерпілий.

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Юрій Ніколов та Олег Іванов вирішили припинити участь у роботі ГРД .

Усувати перешкоди шляхом недійсності договору недопустимо

Під час круглого столу суддю Великої Палати ВС Дмитра Гудиму запитали стосовно того, як правильно розрізнити втрату права володіння територіальною громадою права на земельну ділянку, яка передана в оренду, якщо ділянка не тільки не забудована, а і не огороджена парканом.

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В Києві на Шулявці впав міст: подробиці та відео

08:52, 1 жовтня 2023
У столиці обвалився Дегтярівській міст.
В Києві на Шулявці впав міст: подробиці та відео
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У суботу, 30 вересня, у столиці на вулиці Олександра Довженка під час реконструкції Дегтярівського шляхопроводу обвалилися бетонні балки. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Причини надзвичайної ситуації, що сталася під час монтажу Дегтярівського шляхопроводу, з'ясовують фахівці, які прибули на місце разом з аварійно-рятувальними службами.

КМДА наголошує, що за попередньою інформацією жертв та постраждалих немає.

Згодом у соцмережах оприлюднили фото та відео з місця падіння шляхопроводу.

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