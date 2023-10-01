В Києві на Шулявці впав міст: подробиці та відео

У столиці обвалився Дегтярівській міст.

У суботу, 30 вересня, у столиці на вулиці Олександра Довженка під час реконструкції Дегтярівського шляхопроводу обвалилися бетонні балки. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Причини надзвичайної ситуації, що сталася під час монтажу Дегтярівського шляхопроводу, з'ясовують фахівці, які прибули на місце разом з аварійно-рятувальними службами.

КМДА наголошує, що за попередньою інформацією жертв та постраждалих немає.

Згодом у соцмережах оприлюднили фото та відео з місця падіння шляхопроводу.

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