Ворог атакував Черкаську область дронами: виникла пожежа на промисловому об’єкті, фото

Російські окупанти поцілили у промисловий обʼєкт в Умані.

У неділю, 1 жовтня, російська окупаційна армія масовано атакувала Черкаську область дронами.

Як повідомили у ДСНС, у результаті атаки ворог поцілив у промисловий обʼєкт в Умані.

«У результаті влучань виникла пожежа у складських приміщеннях. Рятувальники приборкували полумʼя на загальні площі більше ніж три тисячі квадратних метрів», - сказано у повідомленні.

За попередніми даними травмована одна особа, її доставили до лікувального закладу.

Для гасіння полум’я ДСНС залучала 11 одиниць одиниць техніки та 52 рятувальника.

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