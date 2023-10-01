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  1. Суспільство

З Днем захисників і захисниць України: найкращі привітання у віршах, прозі та листівках

09:30, 1 жовтня 2023
Найкращі вітання з Днем захисників і захисниць України у прозі, віршах та в картинках дивіться у нашій добірці.
З Днем захисників і захисниць України: найкращі привітання у віршах, прозі та листівках
Фото: ukrmilitary.com
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Українці 1 жовтня вперше відзначають День захисників та захисниць за оновленим календарем.

Щирі слова вдячності приймають усі, хто став на захист України й важкою ціною відстоює незалежність та цілісність рідної держави, захищає народ від ворога. Обрати оригінальне привітання чи листівку ви можете у нашій добірці.

Привітання у прозі

Вітаю всіх чоловіків і жінок – захисників України. Поки є Герої, що захищають мирне майбутнє наших дітей від брехливого підступного ворога, ми обов'язково переможемо. Молимось за вас, воїни України!

***

Ви – наші захисники, опора держави. Спокій наших домівок, спокій близьких – у ваших надійних, сильних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями: добра, світлого настрою та перемоги!

***

Вітаємо всіх захисників України, які щодня роблять неймовірне та борються за нашу з вами перемогу! Хай віра українців оберігає вас від ворожої зброї, а любов до країни не вичерпується навіть у найскладніші миті! Дякуємо, підтримуємо та міцно обіймаємо!

***

Ти – справжній чоловік і ми пишаємося, що в українській армії є такі люди як ти. Щастя, здоров'я, тиші і миру тобі, дорогий наш захиснику! Спасибі тобі за те, що ти є у нас.

***

Вклоняюся перед твоєю мужністю. Я впевнена, що завдяки таким Героям, як Ти, нас точно чекає Перемога. З Днем захисника України!

***

У такий знаменний день вітаємо всіх чоловіків, хлопців, а також жінок, всіх, хто стоїть на захисті кордонів нашої Батьківщини. Ви сильні, стійкі, сміливі і хоробрі. Нехай служба буде спокійною, мирною, а життя – яскравим, довгим, а в домі панує тепло, затишок і любов. Шана і слава захисникам Вітчизни, слава Україні!

***

У такий знаменний день вітаємо всіх чоловіків, а також жінок, всіх, хто стоїть на захисті кордонів нашої Батьківщини. Ви сильні, стійкі, сміливі й хоробрі. Нехай служба буде спокійною, мирною, а життя – яскравим, довгим, а в домі панує тепло, затишок і любов. Шана і слава захисникам України!

Привітання у віршах

***

Наснаги, щастя, сили та любові
Вам до життя та до своєї долі,
Щоб ворог не дійшов до нашого порогу,
Щоб ви здобули мир і перемогу.

Ви захищати у боях навчились,
Все те, заради чого народились,
Надію в поміч, щастя в порятунок!
Дай Боже, віку довгого вам у дарунок!

***

Вітаю з Днем захисника та захисниці!
Хай ні на мить тобі не бракне сил та віри,
Хай мужності буде бездонная криниця
І ніколи не збиваються приціли!

***

Хай буде щасливою ваша дорога,
Щоб мир був у світі і добрим був час.
Звертаємось ми з хвилюванням до Бога,
Щоб діти живі повернулись до нас.

Служіть і мужнійте, старайтесь щосили,
В майбутньому це знадобиться для вас.
Щоб ваші батьки були горді й раділи,
Й пишалися вами. У добрий вам час!

Синочки кохані, сини-соколята!
Нехай переможною буде війна.
Бо кожного з вас жде любов, рідна хата
І мати, що в цілому світі одна.

****

Тату, ти наш захисник!
Зі святом я тебе вітаю!
Наш сімейний рятівник,
Дуже тебе поважаю!
Знай, що любимо тебе
І не зрадимо ніколи.
Вдача хай тебе веде
Гарною хай буде доля!

***

За нашу рідну Україну,
Що зберегли за всі віки –
Низький уклін і тричі "СЛАВА!"
Українські захисники!

***

Сидиш в окопі й приймаєш вітання,
І я хочу привітати від душі.
Дякую, наша слава та захоплення
Сьогодні і завжди — тільки тобі!

Привітання у листівках

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