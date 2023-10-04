США передали Україні конфісковані іранські патрони

Україні передали понад мільйон набоїв калібру 7,62 мм.

Центральне командування Збройних сил США офіційно підтвердило, що передало ЗСУ патрони іранського походження, які конфіскували під час спроби контрабанди до Ємену.

У заяві американського Центрального командування сказано, що «2 жовтня 2023 року уряд США передав Збройним Силам України близько 1,1 мільйона набоїв калібру 7,62 мм».

Ці патрони були вилучені ще в грудні 2021 року військово-морськими силами Центрального командування США на судні MARWAN I, яке перевозило їх до угрповань хуситів у Ємені в порушення резолюції Ради безпеки ООН.

У липні цього року уряд США конфіскував патрони за позовом Міністерства юстиції, додають в повідомленні.

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