Податківці попередили про штрафи до 200 тисяч гривень за зарплати в конвертах

У разі виявлення порушень обіцяють виписувати великі штрафи.

Податкова служба України закликає роботодавців оформляти трудові відносини зі своїми працівниками та своєчасну сплати усіх податків, оскільки при виявленні порушень можуть бути застосовані високі штрафи.

Згідно з повідомленням Державної податкової служби України, фахівці цієї служби вже розпочали моніторинг і вживають заходи щодо покарання за порушення у сфері трудових відносин.

Законодавство передбачає, що штрафи за незаконне використання одного недекларованого працівника можуть сягати 200 тисяч гривень. Ця сума перевищує річну мінімальну зарплату, яка включає оплату усіх податків та обов'язкових внесків і дорівнює двом рокам мінімальної зарплати.

Станом на початок 2022 року в Україні близько трьох мільйонів людей працювали без належного оформлення трудових відносин. Навіть при розгляді мінімальної заробітної плати, це призводило до втрати приблизно 100 мільярдів гривень річно до бюджету.

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