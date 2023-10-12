Нічна атака рф: у Румунії вибухнув російський дрон

В околицях румунського Плауру утворилася вирва в результаті можливого падіння і вибуху дрона рф.

11 жовтня російські війська продовжили обстріли української портової інфраструктури поблизу кордону між Україною та Румунією. І вже станом на ранок, 12 жовтня на території Румунії фіксують наслідки вибуху, спричиненого російським дроном.

Міністерство національної оборони Румунії повідомляє, що вночі в районах округів Тулча і Галац було оголошено повітряну тривогу через запуск російських дронів.

Після цього був проведений огляд району в околицях Плауру, в окрузі Тулча, і була виявлена вирва на місці можливого падіння та вибуху дрона на території з рослинністю вздовж річки Кілія, за приблизно 3 кілометри від міста Плаур.

Зазначається, що підрозділи Міністерства оборони Румунії продовжують спостерігати за повітряним простором і виконувати розвідувальні місії в районах, де існує ризик через російські атаки.

«Міністерство національної оборони рішуче засуджує напади російської федерації на деякі об'єкти та елементи цивільної інфраструктури в українських портах на Дунаї. Ці напади невиправдані і серйозно суперечать нормам міжнародного гуманітарного права», – йдеться у повідомленні.

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