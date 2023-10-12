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Ночная атака рф: в Румынии взорвался российский дрон

19:16, 12 октября 2023
В окрестностях румынского Плауру образовалась воронка в результате возможного падения и взрыва дрона рф.
Ночная атака рф: в Румынии взорвался российский дрон
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11 октября, российские войска продолжили обстрелы украинской портовой инфраструктуры вблизи границы между Украиной и Румынией. И уже по состоянию на утро, 12 октября на территории Румынии фиксируют последствия взрыва, вызванного российским дроном.

Министерство национальной обороны Румынии сообщает, что ночью в районах округов Тулча и Галац была объявлена воздушная тревога из-за запуска российских дронов.

После этого был проведен осмотр района в окрестностях Плауру, в округе Тулча, и была обнаружена воронка на месте возможного падения и взрыва дрона на территории с растительностью вдоль реки Килия, примерно в 3 километрах от города Плаур.

Отмечается, что подразделения Министерства обороны Румынии продолжают наблюдать за воздушным пространством и выполнять разведывательные миссии в районах, где существует риск из-за российских атак.

«Министерство национальной обороны решительно осуждает нападения российской федерации на некоторые объекты и элементы гражданской инфраструктуры в украинских портах на Дунае. Эти нападения неоправданны и серьезно противоречат нормам международного гуманитарного права», – говорится в сообщении.

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