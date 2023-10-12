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  1. В Україні

Дестабілізація поставок агропродукції через війну рф призводить до підвищення цін та голоду, – Мінагрополітики

19:41, 12 жовтня 2023
Світову продовольчу безпеку не можна гарантувати без українського зерна, – Мінагрополітики.
Дестабілізація поставок агропродукції через війну рф призводить до підвищення цін та голоду, – Мінагрополітики
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Світова продовольча безпека має нерозривну залежність від українського зерна і висловив обурення стосовно дестабілізації поставок агропродукції через повномасштабне вторгнення Росії. Він зауважив, що ця ситуація призводить до підвищення цін на продукти харчування і збільшення кількості людей, які стикаються з проблемою голоду. Про це повідомив заступник Міністра агрополітики Тарас Висоцький.

«Дестабілізація поставок агропродукції через повномасштабне вторгнення росії призводить до підвищення цін на продукти харчування та збільшення кількості людей, які зіштовхуються з голодом. Підтримка необхідна українським аграріям, які зазнали значних втрат у зв’язку із війною», – зазначив Висоцький. 

За його словами, агросектор України продовжує працювати та розвиватися навіть у умовах війни. Крім того, він наголосив, що неможливо забезпечити світову продовольчу безпеку без українського зерна.

«Неможливо гарантувати світову продовольчу безпеку без українського зерна. Від початку повномасштабного вторгнення росії та блокування чорноморських портів всі зусилля направлені на те, щоб українська агропродукція продовжувала експортуватися, і  галузь була конкурентною на світових ринках», – наголосив перший заступник Міністра.

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