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180 млн гривен на реализации дизельного топлива: будут судить экс-чиновника Госагентства резерва Украины

20:11, 12 октября 2023
Направлено в суд дело о нанесении более 180 млн гривен убытков на реализации дизельного топлива.
180 млн гривен на реализации дизельного топлива: будут судить экс-чиновника Госагентства резерва Украины
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Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры внес обвинительный акт в суд по делу бывшего исполняющего обязанности Председателя Государственного агентства резерва Украины и еще трех человек, которые, по обвинению, в 2021 году злоупотребляли своим служебным положением. Они использовали поддельный отчет об оценке имущества, а результатом этих действий была реализация 18 тысяч тонн дизельного топлива по заведомо заниженной цене, что привело к убыткам на сумму 180 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба САП.

Досудебное расследование установило, что аукционный комитет Государственного агентства резерва Украины утвердил лоты для реализации материальных ценностей, включая дизельное топливо объемом 18 тысяч тонн. Согласно следственному отчету, руководство агентства совместно с другими лицами сговаривалось и направляло действия на реализацию этого топлива по чрезвычайно низкой цене.

На аукционе победителем объявили участника, который предложил 214 миллионов гривен за указанное количество топлива. Однако, экспертные исследования установили, что это топливо имело значительно более высокую рыночную стоимость, превышающую 180 миллионов гривен.

Действия подозреваемых квалифицируются как нарушение немало статей Уголовного кодекса Украины, включая злоупотребление властью и преступления, связанные с подделкой и незаконным обогащением. Специализированная антикоррупционная прокуратура ведет тщательное следствие, а сотрудничество с Национальным антикоррупционным бюро позволило собрать достаточно доказательств для предъявления обвинения.

Важно отметить, что бывшему руководителю Государственного агентства резерва Украины было предъявлено обвинение Государственному бюро расследований осенью 2022 года, после чего дело было передано в САП для дальнейшего рассмотрения.

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