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Военным, которые пытали мужчин в тернопольском военкомате, сообщили о подозрении

15:05, 12 октября 2023
Правоохранители также готовят ходатайство об избрании мер пресечения подозреваемым и отстранении их от занимаемых должностей.
Военным, которые пытали мужчин в тернопольском военкомате, сообщили о подозрении
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Командиру и солдату-гранатометчику отдела охраны Тернопольского Объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки сообщили о подозрении в пытках. Об этом сообщил официальный сайт ГБР.

Правоохранители установили, что около 22:00 6 октября в центре Тернополя солдат-гранатометчик с другими военнослужащими остановили местного жителя для проверки документов.

«Увидев, что мужчина родился в российском Мурманске, хоть и является гражданином Украины, они предложили ему проехать в военкомат. После отказа жители Тернополя насильно затолкали в автомобиль, нанося при этом удары, и доставили в помещение ТЦК.

Впоследствии его и еще одного мобилизованного военные избили в помещении военкомата. Видео избиения попало в соцсети. На нем солдат-гранатометчик и командир отдела охраны наносят удары мужчинам, лежащим на кроватях», - говорится в сообщении.

Также было установлено, что избиению предшествовал конфликт потерпевших с дежурным военкоматом.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчины, по словам свидетелей, пытались избить дежурного и забрать у него оружие. Заявление об избиении дежурный направил в полицию.

Сотрудники ГБР начали расследование инцидента после обращения на «горячую» линию Теруправления ГБР во Львове», - добавляют в Бюро.

11 октября командиру отдела охраны и солдату гранатометчику сообщено о подозрении в пытках (ч. 2 ст. 127 УК Украины).

Кроме того, солдату-гранатометчику также сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы человека, по предварительному сговору группой лиц, что сопровождалось причинением физических страданий (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Готовятся ходатайства об избрании мер пресечения подозреваемым и отстранении их от занимаемых должностей.

Ранее сообщалось, что по факту избиения двух военнообязанных в Тернополе начато уголовное производство – ОГП.

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