Вступление Украины в ЕС: какие рекомендации уже выполнены

Украина уже выполнила ряд рекомендаций Еврокомиссии и продемонстрировала решимость в трансформации по европейским стандартам.

Украина уже осуществила ряд важных шагов на пути к вступлению в Европейский Союз, выполняя рекомендации Еврокомиссии и демонстрируя свою решимость и сплоченность в выполнении необходимых реформ, – сообщает Министерство юстиции Украины.

Вот некоторые из ключевых достижений Украины на пути к европейской интеграции:

Судебная реформа: Украина возобновила работу Высшего совета юстиции и успешно сформировала состав Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Это шаг к улучшению независимости судебной системы.

Свобода СМИ: Отмечается, что «принят закон «О СМИ», внесены изменения в закон «О рекламе» в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии».

Реформа Конституционного Суда: «Подготовлена законодательная база для реформы Конституционного Суда и прозрачного и профессионального отбора судей», – говорится в сообщении.

Борьба с коррупцией: Украина назначила руководителей Высшего антикоррупционного суда, Агентства по розыску и менеджменту активов и Национального антикоррупционного бюро. Это свидетельствует о решимости страны бороться с коррупцией на всех уровнях власти.

Прозрачность имущества госслужащих: Восстановлено электронное декларирование имущества государственных служащих, что будет способствовать борьбе с незаконным обогащением и коррупцией.

Предотвращение коррупции: 24 марта 2023 года, Группа государств против коррупции (GRECO) признала значительный прогресс Украины в предотвращении коррупции.

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