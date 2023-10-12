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  1. В Украине

Останавливается ли ход сроков для формирования налогового кредита на период военного положения

20:57, 12 октября 2023
Налоговики отметили, что возобновление течения срока давности началось с 1 августа 2023 года.
Останавливается ли ход сроков для формирования налогового кредита на период военного положения
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Западное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками объясняет, останавливается ли ход сроков для формирования налогового кредита на период военного положения.

Напоминают, что 1 августа 2023 г. вступил в силу Закон № 3219-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения» и информирует, что в соответствии с пунктом 102.9 статьи 102 Налогового кодекса (далее - Кодекс) на период действия в Украине правового режима военного, чрезвычайного положения останавливается течение сроков, определенных этим Кодексом, другим законодательством, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, кроме случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Это положение останавливало в том числе течение сроков и при формировании налогового кредита.

Пункт 102.9 статьи 102 Кодекса и подпункт 69.9 пункта 69 подраздела 10 раздела ХХ Кодекса, который устанавливал отдельные особенности остановки истечения сроков, действовали до 01.08.2023.

Поэтому ход сроков для формирования налогового кредита, определенных пунктом 198.6 статьи 198 Кодекса (365 календарных дней с даты составления налоговой накладной) возобновляется с 01.08.2023.

Таким образом, срок на включение в налоговый кредит сумм НДС (по зарегистрированным в ЕРНН налоговым накладным, в том числе составленным к введению военного положения на территории Украины), установленный пунктом 198.6 статьи 198 и пунктом 80 подраздела 2 раздела ХХ «Переходные положения» Кодекса, начиная с 01.08.2023 продолжается на то количество дней, в течение которых налогоплательщик имел право на включение сумм НДС в налоговый кредит, приходящихся на период начиная с даты введения военного положения на территории Украины и до 01.08.2023 (прим 1).

Пример: сумма НДС, указанная в налоговой накладной с датой составления 01.02.2022 и зарегистрированная в ЕРНН, может быть включена покупателем в состав налогового кредита не позднее 08.07.2024, то есть в налоговой отчетности за июль 2024 года.

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