Галущенко пообещал, что отключения света зимой не будут продолжительными

По словам министра, сейчас проводятся тренировки по подготовке «к любым решениям».

В случае ударов рф по объектам энергосистемы Украины в этот осенне-зимний период в 2023-24 годах в стране возможны отключения света. Однако такое обесточивание не будет продолжительным. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона.

Он отметил, что сейчас спрогнозировать уровень и масштаб вражеских атак, а также их влияние на энергосистему Украины достаточно сложно.

«Будем по ходу реагировать и принимать решения», - сказал глава Минэнерго.

По словам министра, сейчас проводятся тренировки по подготовке «к любым решениям».

«Безусловно, если будут массированы удары, действительно нанесут существенный вред энергосистеме – возможны блекауты. Но мы готовим все для того, чтобы они имели... они и будут носить кратковременный характер, и для того, чтобы максимально быстро восстанавливать», - подчеркнул он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.