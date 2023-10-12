В Киеве суд наказал мужчину, ограбившего 11-летнего мальчика

Злоумышленник сорвал с ребенка сумку, в которой находился телефон и личные вещи мальчика, после чего скрылся.

Святошинским районным судом города Киева объявлен обвинительный приговор мужчине по факту открытого похищения имущества малолетнего ребенка.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, 38-летний ранее судимый мужчина, находясь на территории Святошинского района столицы, совершил нападение на 11-летнего мальчика.

«Злоумышленник сорвал с ребенка сумку, в которой находился телефон и личные вещи мальчика, после чего скрылся», - говорится в сообщении.

По результатам судебного разбирательства Святошинским районным судом города Киева поддержана позиция прокурора и приговорен злоумышленник к 8 годам лишения свободы.

Обвиняемый находится под стражей.

Ранее сообщалось, что Киеве мужчина похитил школьный рюкзак у 9-летнего ребенка.

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