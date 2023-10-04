Петиція про перейменування Повітрофлотського проспекту на честь Повітряних сил набрала потрібну кількість голосів

Петицію було подано 2 жовтня, станом на 4 жовтня вона набрала більше 6 тисяч голосів.

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом перейменувати Повітрофлотський проспект на честь Повітряних сил зібрала необхідну кількість голосів для розгляду.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 2 жовтня, станом на 4 жовтня вона набрала більше 6 тисяч голосів.

Автор петиції просить: відкликати проєкт рішення, що пропонує перейменувати Повітрофлотський проспект на проспект ЄС; не ухвалювати жодних рішень щодо перейменування Повітрофлотського проспекту до завершення повторного рейтингового голосування в застосунку «Київ Цифровий»; обов'язково залучити до розгляду цього питання на комісіях та на пленарному засіданні Київради військовослужбовців Повітряних сил ЗСУ.

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