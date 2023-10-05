Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Держава збирається відшкодовувати українцям вартість будівельних матеріалів і ремонту на пошкоджених об’єктах, – ухвалено закон

Поки в Держбюджеті передбачені кошти в межах граничної вартості ремонту до 200 тисяч грн на один об’єкт, але в Дії вже є можливість подавати заявки на компенсацію повністю зруйнованого житла, і перші 100 житлових сертифікатів чекають правового визначення джерел фінансування.

Станіслав Кравченко озвучив пропозиції до законопроектів про реформування Великої Палати Верховного Суду

Зокрема він запропонував, щоб голова Верховного Суду не входив до складу Великої Палати Верховного Суду за посадою.

Станіслав Кравченко про робочі групи у Верховному Суді: головне, щоб діяльність суддів у робочих групах не суперечила діяльності органів суддівського самоврядування

Пленум підтримав створення п’яти робочих груп у Верховному Суді.

Верховний Суд розглянув справу про правомірність затвердження Детального плану території для будівництва медичного центру у Бучі

Законність запланованого будівництва медичного центру у місті Буча, - позиція КАС ВС.

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, текстова та відеотрансляція

Також Пленум висловиться щодо спроб Верховної Ради реформувати Велику Палату Верховного Суду.

  1. В Україні

Мешканець Тернополя змінив ім’я та прізвище, які ледь вміщаються в ІD-картці: подробиці

07:19, 5 жовтня 2023
Його паспортні дані складаються практично зі 100 символів.
Мешканець Тернополя змінив ім’я та прізвище, які ледь вміщаються в ІD-картці: подробиці
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У Тернополі живе чоловік, який змінив свої паспортні дані. Тепер у нього найдовше ім’я та прізвище – майже сто літер, які ледь вміщаються на ID-картці. Про це йдеться у сюжеті Т1 Новини.

Звуть чоловіка так - Бронівогневладислав-Едуардолеонардоконстантинослав Володимиренклименжільєнко-Громинревинградинтеменко. 

Він впевнений, що все зробив правильно.

Показувати своє обличчя чоловік відмовився, каже не хоче привертати увагу людей, але вирішив розповісти свою історію.

Чоловік зважився змінити паспортні дані ще у 24 роки, тобто у 2010 році. Наголошує, якби міг – зробив би це раніше. За словами чоловіка, спочатку у нього було кілька варіантів, як змінити свої паспортні дані. Наразі він змінив документи вже вчетверте і щоразу ім’я та прізвище ставало довшим.

"Підтекст у тому, що я ніби Володимир (тобто я хочу бути в мирі зі всім). А друга частина означає, що я до всього серйозно ставлюся, а грім, град, означають, що намагаюся дати опір всьому", – каже він.

Комбінувати прізвище та ім’я чоловікові допомогла інформація у Вікіпедії. Наголошує, якби можна було б, то зробив би особисті дані ще довшими. Зокрема прізвище планував зробити на 70 символів.

"Відкрив Вікіпедію, почав комбінувати, з основних частин забрав ім’я і додав суфікс "лав", переніс його у кінець. Якби була більша кількість символів у реєстрі, а так зараз максимум 50, то в мене так і є 50 з дефісом", – додає чоловік.

Знайомі називають його коротко "Бронік" або "Бронівогневладислав". 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Татаринов
    Дмитро Татаринов
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Ірина Соломко
    Ірина Соломко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду