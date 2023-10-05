Мешканець Тернополя змінив ім’я та прізвище, які ледь вміщаються в ІD-картці: подробиці

Його паспортні дані складаються практично зі 100 символів.

У Тернополі живе чоловік, який змінив свої паспортні дані. Тепер у нього найдовше ім’я та прізвище – майже сто літер, які ледь вміщаються на ID-картці. Про це йдеться у сюжеті Т1 Новини.

Звуть чоловіка так - Бронівогневладислав-Едуардолеонардоконстантинослав Володимиренклименжільєнко-Громинревинградинтеменко.

Він впевнений, що все зробив правильно.



Показувати своє обличчя чоловік відмовився, каже не хоче привертати увагу людей, але вирішив розповісти свою історію.



Чоловік зважився змінити паспортні дані ще у 24 роки, тобто у 2010 році. Наголошує, якби міг – зробив би це раніше. За словами чоловіка, спочатку у нього було кілька варіантів, як змінити свої паспортні дані. Наразі він змінив документи вже вчетверте і щоразу ім’я та прізвище ставало довшим.



"Підтекст у тому, що я ніби Володимир (тобто я хочу бути в мирі зі всім). А друга частина означає, що я до всього серйозно ставлюся, а грім, град, означають, що намагаюся дати опір всьому", – каже він.

Комбінувати прізвище та ім’я чоловікові допомогла інформація у Вікіпедії. Наголошує, якби можна було б, то зробив би особисті дані ще довшими. Зокрема прізвище планував зробити на 70 символів.



"Відкрив Вікіпедію, почав комбінувати, з основних частин забрав ім’я і додав суфікс "лав", переніс його у кінець. Якби була більша кількість символів у реєстрі, а так зараз максимум 50, то в мене так і є 50 з дефісом", – додає чоловік.

Знайомі називають його коротко "Бронік" або "Бронівогневладислав".

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