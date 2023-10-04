Раді рекомендують прийняти у другому читанні законопроект щодо врегулювання праці домашніх працівників

Документ на законодавчому рівні врегульовує питання діяльності домашніх працівників.

Фото: dtkt.ua

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №5695 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання праці домашніх працівників», яким пропонується законодавчо врегулювати працю домашніх працівників.

3 жовтня відбулося засідання Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, на якому розглянули підготовлений до другого читання проект Закону № 5695.

Під час засідання Комітету зазначалося, що врегулювання на законодавчому рівні питання діяльності працівників, які на умовах трудового договору виконують роботу з обслуговування домашнього господарства, має велике значення. У першу чергу – це захист прав такого працівника. Задля цього проектом Закону визначаються обов’язкові умови трудового договору з домашніми працівниками (своєчасна заробітна плата у визначеному розмірі, державний захист від неправомірних дій роботодавця), а також надання додаткових прав та гарантій для домашніх працівників, які проживають у домашньому господарстві. По друге – це надання можливості домашнім працівникам формувати свою майбутню пенсію. Для цього проект Закону передбачає добровільну учать домашніх працівників у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

За результатами розгляду Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект № 5695 у другому читанні та в цілому як Закон.

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