Спецпризначенці висадилися у Криму, був бій з жертвами: у ГУР розповіли деталі операції

Це була операція диверсійно-розвідувального характеру, — зазначив представник розвідки Андрій Юсов.

Фото: Укрінформ

Сьогодні стало відомо, що українські спецпризначенці висадилися у тимчасово окупованому Криму. Представник розвідки Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна розповів, що під час операції відбувся бій між ними та окупантами, внаслідок якого ворожа сторона зазнала втрат.

Такоє є загиблі серед українських спецпризначенців, хоча вони й не співмірні з російськими.

"Продовжуються заходи з деокупації Криму. Це була операція диверсійно-розвідувального характеру. Вона передбачає певні заходи на території й повернення групи назад. Наші групи вже повернулися", - розповів Юсов.

Ця операція - свідчення того, що процес звільнення півострова триває, додав розвідник. А він, на жаль, неможливий без втрат.

"Це, зокрема, ціна за те, що, фактично, без бою здали український Крим у 2014 році. Україна обов'язково поверне Крим і всі окуповані території", - підсумував представник ГУР.

В Телеграм-каналі ГУР опубліковано відео, як спецпризначенці висадились на території Криму. Там зазначили, що військові нанесли вогневе ураження окупантам.

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