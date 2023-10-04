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Запису від імені секретаря судового засідання про повідомлення учасників електронною поштою недостатньо для підтвердження повідомлення про судовий розгляд, - ККС ВС

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  1. В Україні

Спецпризначенці висадилися у Криму, був бій з жертвами: у ГУР розповіли деталі операції

17:22, 4 жовтня 2023
Це була операція диверсійно-розвідувального характеру, — зазначив представник розвідки Андрій Юсов.
Спецпризначенці висадилися у Криму, був бій з жертвами: у ГУР розповіли деталі операції
Фото: Укрінформ
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Сьогодні стало відомо, що українські спецпризначенці висадилися у тимчасово окупованому Криму. Представник розвідки Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна розповів, що під час операції відбувся бій між ними та окупантами, внаслідок якого ворожа сторона зазнала втрат.

Такоє є загиблі серед українських спецпризначенців, хоча вони й не співмірні з російськими.

"Продовжуються заходи з деокупації Криму. Це була операція диверсійно-розвідувального характеру. Вона передбачає певні заходи на території й повернення групи назад. Наші групи вже повернулися", - розповів Юсов.

Ця операція - свідчення того, що процес звільнення півострова триває, додав розвідник. А він, на жаль, неможливий без втрат.

"Це, зокрема, ціна за те, що, фактично, без бою здали український Крим у 2014 році. Україна обов'язково поверне Крим і всі окуповані території", - підсумував представник ГУР.

В Телеграм-каналі ГУР опубліковано відео, як спецпризначенці висадились на території Криму. Там зазначили, що військові нанесли вогневе ураження  окупантам.

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