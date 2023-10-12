В Киеве хотят переименовать Воздухофлотский проспект

С просьбой переименовать Воздухофлотский проспект обратились военные ВСУ.

В столице хотят переименовать Воздухофлотский проспект в честь Воздушных Сил ВСУ.

«Командный и личный состав воздушного командования «Центр», «Юг», «Восток» и «Запад» на пленарном заседании Киевского городского совета 5 октября обратились к депутатам и киевскому городскому голове Виталию Кличко, с просьбой о переименовании проспекта Воздухофлотского на проспект Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины», - рассказал начальник КГВА Сергей Попко.

Он отметил, что военные обратились к главе столицы по поручению командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины Николая Олещука.

Ранее сообщалось, что петиция о переименовании Воздухофлотского проспекта в честь Воздушных сил набрала нужное количество голосов.

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