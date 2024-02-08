В Киеве Воздухофлотский проспект был переименован в проспект Воздушных Сил

С сегодняшнего дня в Киеве появился проспект Воздушных сил Украины.

Фото из открытых источников

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В четверг, 8 февраля, Киевсовет переименовал Воздухофлотский проспект на проспект Воздушных сил Украины. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«С сегодняшнего дня в Киеве есть проспект Воздушных сил Украины! Слава нашим защитникам! Слава Украине!», – сообщил он.

Ранее Кличко отмечал, что за новое название Воздухофлотского проспекта выступали киевляне, руководство Генштаба и ГУР, а также сами военные и призвали депутатов Киевсовета принять соответствующее решение.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице хотят переименовать Воздухофлотский проспект в честь Воздушных Сил ВСУ.

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