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  1. В мире

Туск возьмется за вопрос увеличения поставок оружия для Украины во время визитов в Берлин и Париж

17:08, 8 февраля 2024
Глава польского правительства Дональд Туск готовится поднять вопрос помощи Украине на международном уровне.
Туск возьмется за вопрос увеличения поставок оружия для Украины во время визитов в Берлин и Париж
Источник фото: uainfo.org
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Глава польского правительства Дональд Туск планирует поднять вопрос об увеличении поставок оружия для Украины во время своих визитов в Берлин и Париж на следующей неделе. Об этом заявил глава польской дипломатии Радослав Сикорский во время радиоэфира TOK FM.

"Это наш очень высокий приоритет", - подчеркнул Сикорский, отвечая на вопрос относительно того, будет ли Туск вести переговоры по увеличению военной помощи для Украины в ФРГ и Франции.

По словам главы польской дипломатии, он недавно встретился с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем и вел переговоры в Берлине, где вопрос увеличения военной помощи Украине "есть на радарах".

Сикорский также отметил, что министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш активно работает над поддержкой Украины в отражении российской агрессии в ЕС и НАТО.

"Это задача номер один для многих министерств также в Польше", - добавил он.

Польский министр также выразил надежду, что будущие визиты принесут "увеличение производства техники и боеприпасов, а также увеличение поставок в Украину".

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