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Туск візьметься за питання збільшення постачання зброї для України під час візитів до Берліна і Парижа

17:08, 8 лютого 2024
Глава польського уряду Дональд Туск готується порушити питання допомоги України на міжнародному рівні.
Туск візьметься за питання збільшення постачання зброї для України під час візитів до Берліна і Парижа
Джерело фото: uainfo.org
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Глава польського уряду Дональд Туск планує порушити питання про збільшення постачання зброї для України під час своїх візитів до Берліна і Парижа на наступному тижні. Про це заявив глава польської дипломатії Радослав Сікорський під час радіоефіру TOK FM.

«Це наш дуже високий пріоритет», - підкреслив Сікорський, відповідаючи на питання щодо того, чи буде Туск вести переговори щодо збільшення військової допомоги для України у ФРН та Франції.

За словами глави польської дипломатії, він нещодавно зустрівся з високим представником ЄС Жозепом Боррелем і вів переговори у Берліні, де питання збільшення військової допомоги Україні «є на радарах».

Сікорський також наголосив, що міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш активно працює над підтримкою України у відбитті російської агресії у ЄС і НАТО.

«Це завдання номер один для багатьох міністерств також у Польщі», - додав він.

Польський міністр також висловив надію, що майбутні візити принесуть «збільшення виробництва техніки і боєприпасів, а також збільшення постачання в Україну».

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