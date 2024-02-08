Туск візьметься за питання збільшення постачання зброї для України під час візитів до Берліна і Парижа

Глава польського уряду Дональд Туск планує порушити питання про збільшення постачання зброї для України під час своїх візитів до Берліна і Парижа на наступному тижні. Про це заявив глава польської дипломатії Радослав Сікорський під час радіоефіру TOK FM.
«Це наш дуже високий пріоритет», - підкреслив Сікорський, відповідаючи на питання щодо того, чи буде Туск вести переговори щодо збільшення військової допомоги для України у ФРН та Франції.
За словами глави польської дипломатії, він нещодавно зустрівся з високим представником ЄС Жозепом Боррелем і вів переговори у Берліні, де питання збільшення військової допомоги Україні «є на радарах».
Сікорський також наголосив, що міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш активно працює над підтримкою України у відбитті російської агресії у ЄС і НАТО.
«Це завдання номер один для багатьох міністерств також у Польщі», - додав він.
Польський міністр також висловив надію, що майбутні візити принесуть «збільшення виробництва техніки і боєприпасів, а також збільшення постачання в Україну».
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