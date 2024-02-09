Удосконалено програмне забезпечення ЄДР: що змінилося

Державне підприємство «Національні інформаційні системи» заявило про оновлення програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (ЄДР) з 9 лютого 2024 року.

Оновлення включає у себе додатковий функціонал, зокрема:

Для всіх типів фізичних осіб, відомості про яких вносяться до ЄДР, змінено назву атрибута, що передбачає відсутність даних про РНОКПП (змінено назву з «Наявність позначки в паспорті про релігійні переконання» на «РНОКПП відсутній»).

Оптимізовано контроль функціоналу перенесення даних про засновників фізичних осіб до вкладки «Бенефіціари».

Оптимізовано функціонал роботи чернеток у частині збереження даних, які пов’язані з динамікою очищення/зміни при встановленні атрибутів типу «прапорець».

Реалізовано можливість пошуку заяв за кодом доступу в інтерфейсі ЄДР.

Доопрацьовано контроль системи на обов’язковість/необов’язковість внесення інформації про бенефіціарів у залежності від організаційно-правової форми юридичної особи.

Доопрацьовано відображення в результатах безкоштовного запиту інформації про можливу недостовірність відомостей про структуру власності та бенефіціара, а також, що структура власності визнана НБУ непрозорою.

Доопрацьовано функціонал проведення державної реєстрації ФОП в автоматичному режимі з порталу «Дія» в частині даних про верифікацію фізичної особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

Крім того, усунуто наступні недоліки та помилки:

Недолік при роботі з чергою заяв по відношенню до відокремлених підрозділів в частині створення додаткового контролю про факт проведення змін/припинення по першій заяві з черги.

Недолік, що пов’язаний з можливістю редагування інформації про телефон та адресу електронної пошти керівника відокремленого підрозділу під час проведення реєстраційної дії щодо припинення відокремленого підрозділу.

Недолік методу API ЄДР щодо неможливості отримання сканованої копії установчого документу стосовно суб’єктів, у яких актуальна редакція установчого документа закріплена за реєстраційною дією, яка знаходиться в архівному стані.

Недолік функціоналу отримання результатів надання адміністративної послуги за кодом доступу в частині неможливості отримання сканованої копії установчого документу для типу «Оригінал статуту».

Усунуто помилку типу «lang.NullPointerException», яка виникала під час використання методу API ЄДР щодо отримання детальної інформації про юридичну особу, де містяться некоректні дані про засновників.

Усунуто помилку типу «lang.NullPointerException», яка виникала під час формування запиту на отримання сканованих копій документів, що містяться в реєстраційній справі в електронній формі (для державних органів, органів місцевого самоврядування та інших, визначених законом, осіб).