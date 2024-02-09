Удосконалено програмне забезпечення ЄДР: що змінилося

Державне підприємство «Національні інформаційні системи» заявило про оновлення програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (ЄДР) з 9 лютого 2024 року.
Оновлення включає у себе додатковий функціонал, зокрема:
- Запроваджено функціонал вилучення керівника юридичної особи та відокремленого підрозділу.
- Доопрацьовано функціонал проведення державної реєстрації ФОП в автоматичному режимі з порталу «Дія» в частині даних про верифікацію фізичної особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.
- Доопрацьовано відображення в результатах безкоштовного запиту інформації про можливу недостовірність відомостей про структуру власності та бенефіціара, а також, що структура власності визнана НБУ непрозорою.
- Доопрацьовано контроль системи на обов’язковість/необов’язковість внесення інформації про бенефіціарів у залежності від організаційно-правової форми юридичної особи.
- Покращено функціонал безпеки програмного забезпечення ЄДР.
- Реалізовано можливість пошуку заяв за кодом доступу в інтерфейсі ЄДР.
- Оптимізовано пошукові механізми системи.
- Оптимізовано функціонал роботи чернеток у частині збереження даних, які пов’язані з динамікою очищення/зміни при встановленні атрибутів типу «прапорець».
- Оптимізовано контроль функціоналу перенесення даних про засновників фізичних осіб до вкладки «Бенефіціари».
- Вилучено тип іменованого об’єкта при відображенні повної адреси.
- Для всіх типів фізичних осіб, відомості про яких вносяться до ЄДР, змінено назву атрибута, що передбачає відсутність даних про РНОКПП (змінено назву з «Наявність позначки в паспорті про релігійні переконання» на «РНОКПП відсутній»).
- Оптимізовано функціонал розширеного пошуку запитів в інтерфейсі ЄДР.
Крім того, усунуто наступні недоліки та помилки:
- Недолік при роботі з чергою заяв по відношенню до відокремлених підрозділів в частині створення додаткового контролю про факт проведення змін/припинення по першій заяві з черги.
- Недолік, що пов’язаний з можливістю редагування інформації про телефон та адресу електронної пошти керівника відокремленого підрозділу під час проведення реєстраційної дії щодо припинення відокремленого підрозділу.
- Недолік методу API ЄДР щодо неможливості отримання сканованої копії установчого документу стосовно суб’єктів, у яких актуальна редакція установчого документа закріплена за реєстраційною дією, яка знаходиться в архівному стані.
- Недолік функціоналу отримання результатів надання адміністративної послуги за кодом доступу в частині неможливості отримання сканованої копії установчого документу для типу «Оригінал статуту».
- Усунуто помилку типу «lang.NullPointerException», яка виникала під час використання методу API ЄДР щодо отримання детальної інформації про юридичну особу, де містяться некоректні дані про засновників.
- Усунуто помилку типу «lang.NullPointerException», яка виникала під час формування запиту на отримання сканованих копій документів, що містяться в реєстраційній справі в електронній формі (для державних органів, органів місцевого самоврядування та інших, визначених законом, осіб).
- Усунуто помилку типу «lang.NullPointerException», яка виникала під час проведення реєстраційних дій щодо деяких суб’єктів, стосовно яких наявні декілька операцій з надкороткою різницею в часі проведення.
Оновлене програмне забезпечення ЄДР розширює можливості користувачів та забезпечує більш ефективну та надійну роботу реєстраційної системи.
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